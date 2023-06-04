Похитителю техники в Петербурге не удалось скрыться

У жительницы Санкт-Петербурга похитили дорогостоящий мобильный телефон прямо посреди улицы. Женщина сразу обратилась за помощью, так что на злоумышленника удалось оперативно выйти по горячим следам.

Инцидент случился на Южной дороге города на Неве. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Патруль росгвардии вышел на подозреваемого в правонарушении. Мужчина 34 лет пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, но его все же задержали.

Потерпевшая уже опознала мужчину. Им оказался житель Ленинградской области. Сейчас нападавшего передали органам внутренних дел для проведения всех дальнейших мероприятий.

Пока не поступало информации о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Сейчас разбирательство продолжается. Процессуальное решение будет принято после получения результатов ряда проверок.

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