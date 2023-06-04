Назвали дату запуска полностью беспилотных трамваев в Петербурге

В Санкт-Петербурге заключили соглашение о создании полностью беспилотного трамвая. Такое транспортное средство в городе на Неве запустят впервые уже к 2026 году.

В ближайшие два года будут вестись разработка трамвая и его тестирование. Позднее уже новый общественный транспорт начнет курсировать по культурной столицы России и возить горожан.

На линии в Санкт-Петербурге уже выпустили трамваи, которые работают с помощью искусственного интеллекта. Город стал первым по стране, где такую разработку внедрили для массового использования. Дальше совершенствование системы продолжится, и петербуржцы смогут передвигаться по родному городу уже на вообще беспилотном транспорте, пишет ТАСС.

Безопасность беспилотных трамваем должна оказаться на высоком уровне. Риск аварий сведут к возможному минимуму.

Ранее сообщалось, что по Петербургу ходят трамваи, которыми управляет искусственный интеллект.