Чтение — новая привилегия: в России серьезно подорожали книги

По России любители почитать начали массово жаловаться на то, что цены на книги заметно и резко выросли. Выяснилось, что только за прошедший год подорожание составило 15-20%, а к концу текущего 2023 года стоит ожидать повышения стоимости еще на 15%.

Эксперты объясняют происходящее на рынке тем, что по стране увеличилась стоимость полиграфических материалов. Поставки из Европы заменили на импорт из Китая и Азии. Логистика оказалась дороже, поэтому производители подняли цены на товары, чтобы не работать себе в ущерб.

Ряд представителей сферы беспокоится, что может упасть спрос на книги. Высокие цены отпугивают покупателей. Об этом сообщили представители Российского книжного союза и местных издательств, пишут «Известия».

Конечно, совсем читать в России перестать не должны. Сейчас некоторого рода привилегией становятся лишь бумажные книги, так что спрос может просто сместиться на электронные. Если так произойдет, то производители могут серьезно пострадать.

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Чтение — новая привилегия: в России серьезно подорожали книги
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