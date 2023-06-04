Для испытания «умных» трамваев в Петербурге уже выделили участки

В Санкт-Петербурге обустроят специальный полигон, на котором будет проводиться испытание «умных» трамваев. Сейчас идею развития общественного транспорта, работающего с искусственным интеллектом, активно продвигают в городе.

На полигоне отдельно будет вестись обучение водителей для таких трамваев. Также начнут тестировать некоторые технические решения для обеспечения безопасного автономного движения.

Проверка коснется всех «умных» трамваев с системами активной помощи в процессе приемки подвижного состава. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Дополнительно именно на специальном полигоне будут подготавливать новых специалистов для работы в системе. В настоящее время разработка точного плана действий продолжается. Сейчас по городу уже ходят трамваи, оснащенные ИИ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге назвали дату запуска полностью беспилотных трамваев в работу.

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