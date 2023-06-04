В Петербурге выпустили 60 тысяч шаров в честь «Зенита»

Футбольный клуб «Зенит» завершил окончание чемпионского сезона. В честь этого в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» выпустили 60 тысяч шаров.

Фотографии со стадиона уже разлетелись по социальным сетям. Все очевидцы традиционного праздничного шоу остались довольны, теперь делятся своими эмоциями с земляками. Часть интернета — экозащитники — пытались негодовать, но их уже успокоили. Воздушные шары опустили лишь на стадион по числу мест.

Перед запуском шариков большие шары диаметром от метра до двух распределили по газону и трибунам. Зрители и команда перекидывали их друг другу. Позднее на посетителей уже опустили обычные воздушные шарики.

Напомним, что последний матч сезона-2022/23 РПЛ ФК провел на домашнем поле в субботу, 3 июня. Петербуржцы обошли своих конкурентов из Воронежа со счетом 1:0. Об этом рассказали в пресс-службе «Зенита».