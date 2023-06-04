Борьбу с борщевиком в Петербурге назвали неэффективной

Борщевик разрастается по Санкт-Петербургу и охватывает все больше территорий газонов в парках и скверах. С опасным растением в северной столице активно ведут борьбу, но не все эксперты могут назвать ее эффективной.

Борщевик в городе на Неве скашивают триммерами. После этого «зонтики» вырастают снова. Ядовитый сорняк продолжает расти дальше. Справиться с ним окончательно не удается.

В культурной столице ежегодно проводятся мероприятия по уничтожению борщевика, но они не приносят тех результатов, которых жду горожане. Одной из причин такого положения дел может являться то, что местные власти не имеют целостной системы работ по этому вопросу. Об этом рассказал представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик piternews24.

Бороться с борщевиком эффективнее всего, когда тот только начинает расти. Важно выкорчевывать ростки до того, как они вытянутся и зазеленеют. Позднее растение начнет распространять семена. Также результатов не приносит скашивание уже сухих растений в конце сезона цветения.