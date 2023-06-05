Организованную группу брендовых воров задержали в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге с 2020 года действовала организованная группа, специализирующаяся на кражах в такси и брендовых магазинах. Сейчас подозреваемых по делу удалось задержать в Центральном районе города на Неве.

Лидером группы оказался 33-летний иностранец. Также с ним преступной деятельностью занимались семь других человек, в числе которых находилась и жена главаря. Пять человек крали, двое отвечали за сбыт награбленного в интернете.

Товары ОГ добывала с помощью «карманных» краж в такси и выноса вещей из сетевых магазинов одежды. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время установлено шесть карманных краж и четыре случая хищения из магазинов. В общей сложности стоимость похищенного составила больше 600 тысяч рублей.

По факту случившегося уже возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Разбирательство продолжается.

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