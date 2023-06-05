Петербургские вузы примут абитуриентов из Белгородской области по собеседованию

Высшим учебным заведениям России поручили провести собеседования для приема выпускников школ Белгородской области. Такая ситуация в отношении абитуриентов коснется всех вузов, включая расположенные в Санкт-Петербурге.

Поручение дало Министерство науки и высшего образования России. Для белгородских абитуриентов вступительные экзамены пройдут именно в форме собеседования. Такие данные следуют из письма министерства. Материалы размещены в открытом доступе на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Вузам требуется внести изменения в локальные нормативные акты уже до ближайшей среды, 7 июня. Новые правила приема будут действовать на учебный год 2023-2024. Отчитаться о проделанной работе администрация вузов должна будет уже на следующий день, 8 июня.

Корректировки в системе могут вызвать негодование со стороны жителей других регионов. Напомним, что для петербургских абитуриентов в 2023 году изменились и некоторые другие правила.