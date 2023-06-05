По Петербургу спрос на новостройки упал сразу на 15%

В Санкт-Петербурге в очередной раз изменилась обстановка на рынке первичной недвижимости. По городу на Неве сократился спрос на новостройки.

Показатель упал сразу на 15% за прошедший апрель текущего 2023 года. Пока положительная динамика зафиксирована только в двух из четырех месяцев, которые были проанализированы экспертами.

Апрельский спрос упал в сравнении как с мартом 2023 года, так и с прошлогодним соответствующим отчетным периодом. Количество покупателей за год сократилось на 22,37%. Об этом рассказали в пресс-службе ПРАЙД ГРУПП.

Если сравнивать с данными за 2021 год, то спрос снизился сразу на 45,72%. На падение могут влиять разные факторы. К наиболее весомым можно отнести изменение цен на рынке «первички»‎.

Ситуация на рынке недвижимости в России остается нестабильной, но это не говорит об ухудшении обстановки. Подобные перепады фиксируются каждый год.