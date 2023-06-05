В лобовом ДТП на трассе под Выборгом погибли два человека

В Выборгском районе Ленинградской области в результате лобового ДТП с участием двух легковушек на месте происшествия погибли оба водителя, а также госпитализировано четверо пассажиров.

В понедельник, 5 июня в 17:49 на 44 км автодороги «Выборг-Светогорск» автомобиль марки Chevrolet Niva по неустановленным причинам выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Opel Mokka.

В результате ДТП погибли оба водителя: 51-летний мужчина и 49-летняя женщина. В тяжёлом состоянии были госпитализированы четверо пассажиров Opel: три ребёнка в возрасте от 13 до 15 лет, а также женщина 39-летнего возраста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На месте работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС. Деятельность правоохранительных органов и иных служб на месте ДТП координирует прокуратура Выборга, уточнили в прокуратуре Ленобласти.