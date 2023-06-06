Завершен прием заявок на участие в «Доверии потребителя». Идет 16-ый сезон конкурса

Закрылся реестр номинантов общественного независимого конкурса на рынке недвижимости Петербурга и Ленинградской области «Доверие потребителя» 2023 года. На этот раз потребители в каждой из 17-ти номинаций смогут проголосовать за одного из 174 участников рынка недвижимости Петербурга и Ленинградской области.

Участие в формировании реестра номинантов на протяжении последних трех месяцев приняли оргкомитет конкурса и его эксперты — аналитики портала BN.ru, журнала «Пригород», консалтингового центра «Петербургская недвижимость», независимого консультанта конкурса компании Nikoliers, саморегулируемых организаций и общественных объединений.

Прием самостоятельных заявок от участников был открыт до 1 июня. Эксперты проверили списки на соответствие условиям конкурса, а затем согласовали их с органами исполнительной власти и с самими претендентами.

Валентина Нагиева, исполнительный директор оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», подчеркнула, что к столь тщательному отбору, а также к ужесточению системы голосование решили прибегнуть впервые. Отдать свой голос за кого-то из участников можно на сайте конкурса doveriekonkurs.ru и портале bsn.ru, но только с одного ip-адреса. В случае, если будет обнаружена накрутка голосов, их число сократят до одного, а номинанта уведомят после проведения необходимой проверки.

«Мы заинтересованы не в «стахановском» наборе голосов, а влиянии на конечного потребителя товаров и услуг участников, высокой эффективности их взаимодействия с целевой аудиторией. Именно поэтому в процесс продвижения конкурса вовлечено все сообщество рынка недвижимости: органы исполнительной власти, профессиональные объединения, наши информационные партнеры и непосредственно сами номинанты», — подчеркнула Валентина Нагиева.

Участники смогут дополнительно привлечь к голосованию лояльных к бренду потребителей, увеличить узнаваемость своей компании среди потенциальных покупателей за счет факта попадания в списки номинантов. Также на сайте организации можно будет разместить Знак участника конкурса «Доверие потребителя».

Восемь из 17-ти номинаций были отданы еще строящимся и уже реализованным ЖК, где представлены объектов в четырех классах: стандартное жилье, комфорт, бизнес и премиум. Проекты загородных домов, которые находятся на этапе строительства, поделили на две категории: комфорт- и бизнес-класс, а также премиум- и элит-класс. Их всего 18.

Апартаменты представили в двух классах: комфорт-класс и рекреационные. Здесь участвуют семь строящихся и по три реализованных комплекса апартаментов.

В этом году список номинаций расширили, усовершенствовав их. Эксперты создали перечень рекомендаций по определению класса проекта. Для апартаментов также была выделена отдельная номинация «Лучший комплекс рекреационных апартаментов», которая включает в себя лучшие проекты комплексов апартаментов, не обладающих надлежащим уровнем гостиничного сервиса. Тем не менее, они представляют большой интерес для потребителя, особенно последние три года, рассказал старший аналитик департамента жилой недвижимости и девелопмента земли компании Nikoliers Даниил Кузнецов.

За звание лучшего в традиционных номинациях конкурса будут бороться 25 строительных компаний, 9 ипотечных банков, 30 риэлторских агентств и 13 управляющих компаний.

Интернет-голосование продлится до 31 августа, после чего голоса с сайта doveriekonkurs.ru и портала bsn.ru суммируют. Затем в каждой номинации выберут финалистов, которые перейдут в следующий этап конкурса — голосование экспертов.