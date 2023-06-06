Новый фильм Бориса Хлебникова «Снегирь» готовится к выходу в прокат

Совсем скоро на большие экраны выходит новый фильм режиссёра Бориса Хлебникова «Снегирь». На съёмку одной только сцены ушло почти полтора года.

За основу своей новой картины Борис Хлебников взял роман Георгия Владимова «Три минуты молчания», напечатанный в журнале «Новый мир» в 1969 году. В книге герои моряки-рыболовы были представлены больше как морские бродяги, а не советские герои труда. По этой причине более 50-ти лет назад Александру Твардовскому пришлось уйти в отставку с должности главы журнала.

Действие фильма происходит на ржавом судне «Снегирь». Героями картины становятся десяток моряков, у каждого из них свои черты характера и история жизни, но судьба свела их вместе. На сейнер попадают два новых моряка. Картина склоняет к переживаниям за жизни героев, создаётся впечатление, что зритель сам находится на корабле.

Хлебникову удалось снять картину, наполненную драмой. Режиссёр смог поднять тему взросления, дружбы, человечности, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Борис Хлебников кино прокат


 

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