Малый бизнес и микро-предпринимателей объединили «Русским деловым обществом»

В Санкт-Петербурге состоялось открытие «Русского делового общества». Создание новой всероссийской общественной организации связано с деловой активностью россиян, имеющих собственное дело или только планирующих его создание. По оценкам специалистов, только в малом бизнесе страны работает свыше четверти миллиона человек. Если говорить только об Санкт-Петербурге, здесь количество предпринимателей приближается к двум миллионам людей. И в будущем это число будет только расти. О чем свидетельствует и интерес к прошедшему мероприятию который собрал людей самых разных специальностей и отраслей. Особенно это было заметно по составу выступающих спикеров: Ведущая телепрограмм Яна Рудковская, основатель бизнес-школы «Вверх» Владимир Маринович, недавно возвращенный в страну предприниматель Виктор Бут и многие другие известные люди.

Как объясняют сами учредители некоммерческой организации, общественное объединение должно объединить предпринимателей малого и микробизнеса и помочь их успешному развитию, а также способствовать развитию предпринимательства в стране. Для этого работа «Русского делового общества» будет вестись по нескольким направлениям. Начиная от обучения азам ведения бизнеса начинающих предпринимателей, до участия в разработке законодательных инициатив вместе с опытными бизнесменами. Как считают сами организаторы, сообщество предпринимателей это определенным образом многофункциональный бизнес-инструмент, созданный для нужд бизнеса и всего малого и микро предпринимательства, а значит и потребностей экономики страны.

Добиваться поставленных целей предложено по четко построенному плану. Собравшимся на открытие «Русского делового общества» его представила сооснователь предпринимательского объединения и член экспертного совета при Комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству Мария Михайлова.

Примечательно, участники официального открытия не ограничились торжественными выступлениями, а сразу перешли к обсуждению насущных проблем. К примеру, на экспертной сессии был произведен анализ экономической и политической ситуации происходящий в мире последние годы. Ситуативную целостность «картине мира» придало выступление руководителя института глобальных исследований Финансового университета при Правительстве РФ Сергея Белоконева, футуролога Сергей Переслегина, философа Андрея Муравьева и других экспертов из разных областей. На других сессиях обсуждались и другие важные темы. К концу первого рабочего дня новой организации свыше трех десятков представителей различных бизнес объединений выразили желание вступить в ряды «Русского делового общества». Всего же было подписано более полсотни заявок о деклараций о стратегическом партнерстве с новой организацией. Почти сразу несколько делегатов изъявили желание заняться региональным развитием организации.

Остается добавить, что как у любой серьезной организации у «Русского делового общества» будут и свои «плюшки», — «Премия «Русского делового общества». Ее будут вручать выдающимся предпринимателям за разные заслуги. Первая премия в номинации «Социально ответственный бизнес», была вручена уже на первом заседании.