Петербургские Книжные аллеи: старт в новом формате 9 июня

В Санкт-Петербурге уже в пятницу, 9 июня, стартует Девятый сезон Книжных аллей. В 2023 году традиционное мероприятие на Малой Конюшенной будет проходить в обновленном формате.

Организаторы решили воссоздать для жителей и гостей культурной столицы атмосферу советских времен. Любителей литературы погрузят в то время, когда СССР был самой читающей страной мира. То, насколько удачной окажется такая тематика, можно будет узнать уже в ходе проведения Книжных аллей.

Также уже назвали главный арт-объект культурного пространства. Им станет 54-метровый уличный книжный шкаф: в ряд выстроят масштабные стеллажи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Всего для посетителей Книжных аллей представят больше десяти тысяч книжных новинок и бестселлеров. Напомним, что проходить мероприятие будет до 10 сентября с 10:00 до 22:00 ежедневно.

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Петербургские Книжные аллеи: старт в новом формате 9 июня
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