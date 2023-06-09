В Петербурге появятся Брандмейстерский бульвар и сад Верности

В Санкт-Петербурге всем безымянным территориям зеленых насаждений активно пытаются присвоить наименования. Сейчас свои названия получат участки по Прибрежной улице, территории на пересечении Гражданского проспекта и улице верности и еще четыре объекта.

Зеленые осаждения на Прибрежной улице обозначат Брандмейстерским бульваром, а второй упомянутый участок — садом Верности. Такое постановление губернатора сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Также в городе появятся Верхне-Ивановский сквер, сквер Защитников Отечества в Колпино, Ниже-Ивановский сквер и сквер Сергия Радонежского.

Сейчас на участках, которые получат особенные наименования, уже находятся зеленые осаждения. Фактически для петербуржцев ничего не изменится, но ориентироваться по городу может стать чуть проще из-за новых понятных обозначений. Также допускается, что позднее территории будут благоустраивать.