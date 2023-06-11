На автодороге М-10 «Россия» в Ленобласти был задержан водитель

На автодороге М-10 &#171;Россия&#187; в Ленобласти был задержан водитель
Фото: Москва.ру/Мария Добрыгина

В пятницу, 9 июня, на автодороге М-10 «Россия» в Ленинградской области был задержан водитель с наркотиками в багажнике.

В вечер пятницы на трассе «Россия» 54-летний водитель автомобиля Kia Rio был остановлен сотрудниками дорожной полиции. В ходе досмотра машины правоохранителями был обнаружен и изъят пакет с растительным веществом зеленого цвета, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как выяснилось, что вещество было наркотическим средством общей массой менее 797,2 граммов.

Задержанного доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гражданина США арестовали в Москве по обвинению в сбыте наркотиков. Подозреваемый в организации сбыта проведет ближайшие два месяца в СИЗО. В случае признания вины ему грозит до 12 лет колонии.

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