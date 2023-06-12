На пенсионера в Красногвардейском районе Петербурга напал прохожий

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по части первой статьи 162 УК РФ «Разбой». В городе разбираются с фактом нападения на 65-летнего пенсионера.

Потерпевший обратился в полицию за помощью и заявил, что его избил неизвестный прохожий. Также у мужчины отобрали принадлежащее ему имущество. Общий размер материального ущерба составил сразу 100 тысяч рублей.

Петербуржец получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время в северной столице ведется активное разбирательство по факту произошедшего. Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось выйти на подозреваемого в указанном преступлении. Сейчас по делу проходит 44-летний неработающий мужчина, который ранее был неоднократно судим.