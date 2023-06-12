Тося Чайкина и Лев Лещенко выступили на соседних сценах в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль Stereoleto. Главным хедлайнером летнего музыкального мероприятия оказался Лев Лещенко. Несмотря на это, на сцене перед петербуржцами и гостями города выступили и молодежные артисты.

Как сообщает Табло, Лещенко не ожидал, что его выступление посетит столько молодежи. Среди исполненных им на вечере песен оказались «старые хиты» и относительно новые композиции, которые были записаны во время пандемии.

Выступление артиста сопровождалось постоянными пояснениями о том, что представленные песни более популярны не у присутствующих, а у их родителей. Несмотря на это, гости фестиваля все равно активно подпевали Льву Лещенко.

Интересно, что прямо на соседней сцене выступала Тося Чайкина. Также на мероприятии дали концерты и другие популярные исполнители: Zoloto, рэпер Баста, Антоха МС & Mr.Bruce Михей Трибьют, Казускома, Supruga, Lurmish, Сова, Lovanda и другие.