Владимир Путин подчеркнул единство народа в своем обращении к гражданам

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 12 июня, обратился к гражданам страны с поздравлением в честь Дня России. Глава государства вновь затронул историю российского народа и отметил единство русских людей.

Во время вручения государственных наград Владимир Путин подчеркнул, что россияне преданы своей стране. По мнению президента, теплое отношение к Родине может выступать двигателем важных процессов.

Не обошлось и без обсуждения специальной военной операции. Владимир Путин подчеркнул, что происходящие в мире тяжелые события только объединяют россиян. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Российской Федерации.

Отдельно в своем обращении президент РФ отметил верность российского народа традициям. Священное наследие удается сохранять уже длительное время, и многое остается еще впереди.