Телеведущий Валдис Пельш находится в клинике на обследовании

Во вторник, 13 июня, появилась информация о том, что телеведущего Валдиса Пельша госпитализировали из-за проблем со здоровьем. По сети разлетелись сведения, что мужчина попал в отделение сложных нарушений ритма сердца.

Российский ведущий и телепродюсер обратился за помощью к столичным медикам. Сейчас в учреждении здравоохранения Москвы за его состоянием следят профессиональные врачи. Об этом написали в телеграм-канале «‎112».

Сам телеведущий уже подтвердил, что действительно оказался в больнице. В настоящее время Валдис Пельш проходит обследование в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А. В. Вишневского, сообщает ТАСС.

При этом, по словам ведущего, обследование является плановым. Со здоровьем у него все в порядке, а к врачам он обратился перед предстоящей экспедицией в горы.