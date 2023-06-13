Останки погибшего при нападении акулы туриста отправят из Египта в Россию

Из Египта в Россию все еще не доставили останки мужчины, который погиб в Хургаде 8 июня. Этим вопросом занимаются. Напомним, что на российского туриста в акватории Красного моря напала акула, спастись ему не удалось.

Предполагается, что в скором времени близкие умершего все же смогут с ним проститься. Сейчас останки россиянина уже передали специализированной компании для отправки в родную для погибшего страну.

Мужчина отдыхал в Египте с семьей, его близкие не пострадали. Родным погибшего выразили соболезнования египетские власти в лице генерального секретаря провинции Красное море, пишет ТАСС

Также сообщается, что сейчас на адрес консульства стали поступать многочисленные письма от туристических фирм и простых граждан Египта. Население страны и представители профильных организация тоже выражают поддержку семье россиянина.

Ранее сообщалось, что на туриста из России напала акула в открытом водоеме в районе «‎Dream Beach».