«Корпоративную ипотеку» запустили в Петербурге

В Санкт-Петербурге банки запустили новый вид ипотеки, в котором будут задействованы работодатели. Вопрос уже обсудили с местными строительными компаниями, которые являются неотъемлемыми участниками процесса.

В городе на Неве начал падать спрос на жилую недвижимость. В связи с этим девелоперам и банкам пришлось разработать новые льготные программы, чтобы не понести серьезные убытки.

Как сообщает Restate, банки решили сотрудничать с крупными предприятиями Санкт-Петербурга. Это должно дать стимул для дальнейшего развития рынка.

Суть в том, что теперь петербуржцы смогут воспользоваться «Корпоративной ипотекой». По этой программе предусмотрено, что часть ежемесячного платежа за горожан будет покрываться за деньги организации, в которой они работают.

Работодатель будет отплачивать не так много: всего до 3% по ежемесячной ставке. При этом стоит отметить, что в случае увольнения сотрудника из компании заемщик будет вынужден самостоятельно покрывать ипотечный кредит.