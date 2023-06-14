Беспилотные грузовики начали курсировать по трассе между двумя столицами

Беспилотные грузовики начали курсировать по трассе между двумя столицами
Baltphoto

НА трассе М-11 «Нева» запустили грузовики, которые ездят по дороге без водителя. В проекте «Беспилотные логистические коридоры» примут участие пять компаний.

По трассе между Петербургом и Москвой начали курсировать беспилотные грузовики, которые будут перевозить коммерческие грузы. Запуск тяжеловозом без водителей объявили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает агентство ТАСС.

В рамках программы экспериментального правового режима по трассе М-11 «Нева» будут курсировать автомобили компании «Камаз», партнерами выступают «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит» и оператор дороги «Автодор». Однако переживать другим участникам дорожного движения пока не стоит — в рамках тестового запуска грузовики будут сопровождать инженеры-испытатели.

Ранее городские власти анонсировали, что в Шушарах началось строительство депо для трамвайной линии «Славянка».

М-11 «Нева» новости СПб


 

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