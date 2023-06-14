В Шушарах началось строительство депо для трамвайной линии «Славянка»

В Петербурге 14 июня заложили первый камень депо трамвайной линии «Славянка». Первые два этапа работ планируют завершить в 2025 году.

В Петербурге в среду, 14 июня, прошла церемония закладки первого камня для депо трамвайно линии «Славянка». Об этом сообщили в городской администрации. В депо будут ремонтировать составы и управлять транспортным потоком.

Трамвайная линия будет проходить от Балканской площади через Шушары до микрорайона Славянка. Общая протяженность путей составит 21 километр. Помимо депо строителям предстоит также построить три моста, четыре путепровода, установить остановки и организовать конечные пункты. Первые два этапа работ рассчитывают завершить в 2025 году.

Концессионное соглашение с городом подписало ООО «БалтНедвижСервис». Контракт целевого займа был оформлен с АО «ДОМ.РФ».