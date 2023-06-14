Петербуржцам предложили с экскурсией кататься на электричке в Гатчину

С Балтийского вокзала 18 июня, 16 июля и 20 августа можно будет отправиться в Гатчину на электричке с «туристическим вагоном». За 109 рублей в «хвосте» поезда «Стандарт» расскажут об истории города Ленобласти.

В Петербурге начался сезон электричек с «туристическим вагоном». Как сообщает издание «НВ Пресс» со ссылкой на пресс-службу «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», отправиться в подобное путешествие можно будет 18 июня, 16 июля и 20 августа в 10:55 с Балтийского вокзала.

Так, в последнем вагоне электропоезда категории «Стандарт» № 6329 экскурсовод будет рассказывать про историю города Ленобласти, который относительно недавно признали столицей 47-го региона. Чтобы узнать подробнее о владельцах дворцов в Гатчине, стоит приобрести заранее билет в «хвосте» поезда — услуга обойдется в 109 рублей.