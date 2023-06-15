Петербуржец решил заживо спалить брата-пенсионера: полиция проводит проверку

В Петербурге произошло происшествие, похожее на сюжет древнегреческой трагедии. Так, 52-летний мужчина напал на своего 85-летнего брата. Подозреваемый облил родственника бензином и поджег.

Брат напал на брата в квартире на проспекте Энгельса в Петербурге. Как сообщает издание «Петербург2», 52-летний мужчина повздорил со своим старшим братом-пенсионером. Словесный конфликт оказался таким «горячим», что младший родственник схватил канистру с бензином и облил 85-летнего потерпевшего. Далее пламя спички или зажигалки, после чего мужчину объяло пламя.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали ожоги второй и третей степени. Пострадавшему потребовалась срочная госпитализация, так как огонь поразил более 50% тела пенсионера.

В настоящий момент в причинах и деталях произошедшего разбираются полицейские.