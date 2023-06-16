Петербуржцам представили плейлист для шоу «Поющие мосты»

В Санкт-Петербурге Дворцовый мост традиционно вновь разведут под классическую музыку. Звуковое шоу «Поющие мосты» пройдет уже в ближайшие выходные: в ночи с 16 на 17 июня и с 17 на 18 июня.

В городе на Неве уже огласили плейлист, под который будет разводиться мост. В него вошли произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Цезаря Кюи и других композиторов. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга.

В ведомстве отметили, что Дворцовый мост разведут под полонез из оперы «Евгений Онегин», вальс из балета «Спящая красавица» и «Времена года» Чайковского. Отдельно будут звучать «Тройка» из музыки к драме «Метель» Георгия Свиридова и половецкие пляски Александра Бородина.

Также петербуржцы и гости культурной столицы России смогут услышать вальс из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки, антракт из балета «Раймонда» Александра Глазунова и некоторые другие произведения.