Дрозденко подвел итоги ПМЭФ: Ленобласть заключила соглашений на 900 млрд рублей

Ленинградская область стала флагманом Петербургского международного экономического форума, который прошел с 14 по 16 июня. Регион заключил соглашений почти на 900 миллиардов рублей, рассказал губернатор области Александр Дрозденко.

Дрозденко отметил, что за последние пять лет эффективность реализации инвестиционных соглашений Ленобласти достигла 87,5%. При этом обычно хорошим показателем считается выполнение соглашений 50 на 50.

Так вот, мы не просто отличники – мы суперотличники экономического форума. По крайней мере, среди субъектов Российской Федерации, — подчеркнул глава Ленобласти в беседе с Online47.

По словам губернатора, на сегодняшний день не стыдно сказать, что остальным регионам нужно брать пример с Ленобласти. Он подчеркнул, что региону, конечно, важны рейтинги, но гораздо важнее — «голосование ногами и деньгами как маленьких и средних, так и больших инвесторов».

Дрозденко добавил, что соглашения, которые Ленобласть заключила за два дня ПМЭФ позволят создать более 10 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест.