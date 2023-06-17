VK Fest 2023: чьих выступлений ждут петербуржцы

Уже приступившие к летнему отдыху россияне с нетерпением ждут VK Fest 2023 — один из крупнейших опен-эйров страны. В Санкт-Петербурге фестиваль состоится уже через две недели, на выходных 1 и 2 июля. Место проведения — Парк 300-летия города на Неве.

На VK Fest каждый год съезжается масса современных артистов. Участники фестиваля в Петербурге в 2023 году уже известны. Среди них — популярные музыканты, блогеры и ведущие. Артистов вновь разделили на четыре сцены по тематикам.

Синяя — мейнстрим

Сцена, которая традиционно собирает вокруг себя массу народа, на этот раз тоже должна вызвать ажиотаж в петербургском парке. В этом году из мейнстрима для жителей и гостей Санкт-Петербурга выступят Anna Asti, Мот, Dabro, Ramil’, Лолита, Elman, Andro, Gafur, HammAli & Navai, Mary Gu, IOWA, L’One и Jony.

Также, по данным организаторов, на синей сцене споют Zivert, Элджей, Seville (Artik & Asti), Мари Краймбрери, Gayazovs Brothers, Ваня Дмитриенко и Feduk.

Белая — рэп и альтернатива

Этот участок VK Fest тоже из года в год пользуется популярностью. На этот раз в самом начале июля на нем в Петербурге соберутся Big Baby Tape, Saluki, Wildways, Boulevard Depo, Антоха МС, Lovv66, Hella Hillz, Aarne, Эрика Лундмоен, Kamazz и Хаски.

Анонсированы среди выступающих и некоторые другие имена: Платина, OG Buda, Мэйби Бэйби, 10AGE, Anikv, «Три дня дождя», Verbee, Коста Лакоста и Lyriq.

Фиолетовая — инди-музыка

Ожидается, что народу здесь будет чуть меньше, но все же и «фиолетовые» артисты не отстанут. Среди них — Куок, Zventa Sventana, Тося Чайкина, Green Apelsin, Luverance, Крими Край, Myqeed, Hollyflame, Levandowskiy & Sche, Фейгин, Никита Киоссе, Наша Таня и «видеокассета твоих родителей».

Будут даже Дима Пермяков, «мытищи в огне», «нееет, ты что», 3.56 am, Тима Акимов, Isma и Basiaga.

Черная — электронная сцена Радио Рекорд

По этому направлению на VK Fest 2023 в Санкт-петербурге гостей будут радовать именитые диджеи Swanky Tunes, Byor, Groove и другие.