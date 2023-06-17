На Октябрьской набережной провалился асфальт

На Октябрьской набережной провалился асфальт
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге в субботу, 17 июня, на Октябрьской набережной случился обвал асфальта, дорожное покрытие частично ушло под землю. В настоящее время на место происшествия уже направили бригаду специалистов, которые будут устранять последствия происшествия.

Участок, на котором провалился асфальт, огородили в целях обеспечения должного уровня безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сейчас сотрудники ответственной службы проводят обследование дороги. Пока неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы восстановить обвалившейся участок. Теперь трассе потребуется серьезный ремонт, горожане ждут, когда этим займутся.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Грузовом проезде случилась «водная» авария. Последствия затопления дороги должны устранять на текущих выходных.

водоканал дорога петербург


 

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