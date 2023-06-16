В Петербурге по Грузовому проезду ограничат движение на время устранения «водной» аварии

В Санкт-Петербурге участок возле жилого дома по Софийской улице затопило из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Происшествие случилось еще 14 июня, на восстанавливать объект будут только в ночь с 17 на 18 июня.
Само вытекание оперативно ликвидировали. Также горожан обеспечили беспрерывной подачей холодной воды, с этим проблем не возникло.
Остается провести работы по устранению технологического нарушения. Из-за этого по Грузовому проезду на участке от Софийской улице в сторону улицы Девятого Января ограничат движение. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
В выходные дни здесь будет перекрыт проезд. Для движения в обратном направлении будет открыта только одна полоса. Также изменится схема следования автобусов по маршруту №96: они не будут проезжать по указанному участку.
При этом отмечается, что движение Софийской улице продолжит осуществляться в полном объеме.