Петербургские полицейские остановили вора-карманника

В Центральном районе Санкт-Петербурга орудовал карманник. Сейчас подозреваемого по возбужденному делу по части второй статьи 158 УК РФ «Кража» уже удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов.

Установлено, что ранее судимый 44-летний мужчина без регистрации на территории Петербурга и Ленинградской области вытащил из кармана горожанина дорогостоящий телефон. Размер ущерба, нанесенного 25-летнему молодому человеку, составил порядка 78 тысяч рублей.

В настоящее время злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Сейчас разбирательство по факту зафиксированной кражи продолжается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские вышли на троих человек, подозреваемых в крупных махинациях с недвижимостью, которая принадлежит недееспособным горожанам.