В Ленобласти двухлетняя девочка выпила жидкость для розжига: малышка в больнице

В Ленобласти двухлетняя девочка выпила жидкость для розжига: малышка в больнице
Фото: Baltphoto

Следователи Тосненского района Ленобласти устанавливают обстоятельства отравления двухлетней девочки. Малышка выпила жидкость для розжига и попала в больницу.

Ночью 18 июня на дачном участке в Нурма Тосненского района Ленинградской области случилось происшествие с двухлетним ребенком. Как рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета, девочка с ожогами гортани и верхних дыхательных путей попала в больницу. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, вечером 17 июня малолетняя выпила жидкость для розжига, пока мать отвлеклась по работе на дачном участке. «Мать ребенка вызвала бригаду медиков, которые доставили ребенка в больницу. В настоящее время угрозы жизни нет», — отметили следователи.

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