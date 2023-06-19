Девушка-инструктор по верховой езде стала жертвой насильника в Павловске

Девушка-инструктор по верховой езде стала жертвой насильника в Павловске
Фото: Baltphoto

Полицейские Пушкинского района задержали подозреваемого в насилии над 21-летней девушкой-берейтером в Павловске. Надругавшись над жертвой, фигурант с ножом отобрал также у инструктора 15 тысяч рублей.

В воскресенье, 18 июня, в Волхове Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и насильственные действия сексуального характера в отношении 21-летней девушки, которая обратилась с заявлением в полицию 13 июня.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, потерпевшая преподавала верховую езду в конноспортивном клубе в Павловске. Ночью на территории клуба на нее напал мужчина азиатской наружности, после чего надругался над ней, а затем отобрал 15 тысяч рублей, угрожая ножом. В настоящий момент подозреваемый общается со следователем.

Ранее в Петербурге вынесли приговор медсестре после тяжелого травмирования сироты-инвалида.

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