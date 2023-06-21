В Петербурге Ford сбил ехавшую на «красный» скейтбордистку

В Санкт-Петербурге полицейские разбираются с ДТП, которое случилось ночью на среду, 21 июня. На участке трассы возле жилого дома по Гончарной улице 20-летний водитель сбил молодую скейтбордистку.

Молодой человек на автомобиле Ford Mondeo наехал на свою ровесницу, когда та пересекала проезжую часть на скейтборде на запрещающий сигнал светофора. Девушка получила травмы крайней степени тяжести и была экстренно госпитализирована.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало, разбирательство продолжается. Скейтбордистка сейчас находится в больнице, за ее состоянием следят врачи.