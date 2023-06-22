СК возбудил уголовное дело из-за гибели захлебнувшегося в акватории Невы мальчика

СК возбудил уголовное дело из-за гибели захлебнувшегося в акватории Невы мальчика
Фото: скриншот видео петербургского отделения СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после несчастного случая на Октябрьской набережной. Трое детей решили искупаться, однако один из юных отдыхающих не выплыл из воды.

Уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности возбудили в Петербурге служащие петербургского отделения Следственного комитета России. Криминалисты и судмедэксперты вместе с представителями СК осмотрели место происшествия, добросили родственников детей и очевидцев трагедии.

Напомним, что в четверг, 22 июня, трое детей отправились купаться на набережную вблизи дома 108 корпус 4 по проспекту Обуховской обороны. Однако один из юных отдыхающих, 15-летний подросток, не смог справиться с течением из-за чего утонул в водах акватории Невы.

Ранее в Курортном районе Санкт-Петербурга в отеле «Скандинавия» чуть не утонул ребенок 2019 года рождения.

дети новости СПб СК РФ по Петербургу


 

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