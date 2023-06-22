СК возбудил уголовное дело из-за гибели захлебнувшегося в акватории Невы мальчика

Следователи возбудили уголовное дело после несчастного случая на Октябрьской набережной. Трое детей решили искупаться, однако один из юных отдыхающих не выплыл из воды.

Уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности возбудили в Петербурге служащие петербургского отделения Следственного комитета России. Криминалисты и судмедэксперты вместе с представителями СК осмотрели место происшествия, добросили родственников детей и очевидцев трагедии.

Напомним, что в четверг, 22 июня, трое детей отправились купаться на набережную вблизи дома 108 корпус 4 по проспекту Обуховской обороны. Однако один из юных отдыхающих, 15-летний подросток, не смог справиться с течением из-за чего утонул в водах акватории Невы.

Ранее в Курортном районе Санкт-Петербурга в отеле «Скандинавия» чуть не утонул ребенок 2019 года рождения.