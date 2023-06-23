В Петербурге появилась аллея Ушинского

В Петербурге появилась аллея Ушинского
Фото: Baltphoto

В университете имени Герцена появилась аллея, посвященная основателю педагогической науки в России Константину Ушинскому. Всего во дворе главного кампуса появились 14 лип.

Всероссийская акция «Аллея Ушинского», которая посвящена 200-летию со дня рождения педагога Константина Ушинского, добралась до Петербурга. Так, в Туле, Москве, Ярославле и Санкт-Петербурге посадили в честь этого события деревья.

«В рамках акции в Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена появилась аллея Ушинского — во дворе главного кампуса высажены 14 лип», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Память о педагоге также закреплена его именем на медали Министерства просвещения России, а также перед РГПУ установлен памятник К.Д.Ушинскому.

Ранее стало известно, что памятник министру просвещения Уварову установят в Петербурге.

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