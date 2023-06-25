ЦБ РФ рассказал о режиме работы банков и биржи

ЦБ РФ рассказал о режиме работы банков и биржи
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В ближайший понедельник, 26 июня, на Московской бирже пройдут запланированные торги. Несмотря на объявленный по столице выходной, событие все равно состоится. Это уже подтвердили в Центробанке Российской Федерации.

В настоящее время Банк России выполняет все свои функции в обычном режиме. Информации о новых трудностях или неполадках в работе, по данным на воскресенье, 25 июня, не поступало. Также продолжает без переноса сроков подаваться отчетность финансовыми организациями. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка России.

Также сообщается, что выходной день, которым назвали следующий понедельник для москвичей, останется рабочим для кредитных и некредитных организаций, которые трудятся на финансовом рынке.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Собянин решил оставить 26 июня выходным днем в этом году.

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