Жителя Ленобласти заподозрили в нездоровом интересе к детям

В Ленобласти задержали 41-летнего мужчину, который стал фигурантом уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Жителя Ленобласти подозревают в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета 47-го региона, мужчину задержали по горячим следам во Всеволожском районе.

Стражи порядка полагают, что фигурант 23 июня на территории детской площадки в деревне Старая совершил насильственные действия сексуального характера в отношении детей восьми, семи и трех лет.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие просит суд разрешить арестовать подозреваемого.

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