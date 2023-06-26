Ливни в Петербурге «подтопили» Московский и Красносельский районы

Неблагоприятные погодные условия стали причиной «озер» на петербургских дорогах. От нашествия грозы с ливнем и градом особенно пострадали Московский и Красносельский районы.

В понедельник, 26 июня, в Петербурге бушует стихия: грозы с градом и ливнями уже успели подтопить несколько районов. Как рассказали в пресс-службе «Водоканала», кратковременные, но интенсивные дожди за 20 минут принесли в Московский район 12,36 мм воды, в Красносельский — 11,20 мм, в Пушкинский районе — 15,63 мм. Замыкает «великолепную четверку» Приморский район с показателем 9,09 мм за 20 минут.

Сотрудники ведомства отмечают, что в настоящий момент в городе работают 73 специализированные бригады. Особый контроль осуществляется у бюджетных учреждений, остановок общественного транспорта и «проблемных» мест канализации.

Ранее в МЧС предупредили, что та же погода поджидает петербуржцев во вторник, 27 июня.