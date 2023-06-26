Петербург заставил подвинуться курортные города в рейтинге туристских направлений июля

Петербург заставил подвинуться курортные города в рейтинге туристских направлений июля
Фото: Baltphoto

Петербург стал единственным некурортным городом, куда стремятся отправиться в отпуск россияне. Северный город вошел в десятку популярных направлений июля.

Россияне в июле готовы отдыхать не только на море, но и устроить прогулку по многочисленным достопримечательностям Петербурга. Некурортный город стал единственным в списке «пляжных» популярных направлений для летнего отдыха.

Комитета по развитию туризма отмечает, что Петербург расположился на третьем месте по популярности среди туристов. Уступить пришлось Сочи и Анапе. Интересно, что остальные города в десятке также считаются курортными. Петербург оказался «белой вороной» в топе.

«Запросы современных туристов меняются: в приоритете все чаще не пассивный отдых, а новые знания, впечатления и эмоции», — объясняют такую тенденцию в городской администрации.

Ранее стало известно, что курортный сбор в Петербурге введут в апреле 2024.

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