В Кронштадте пройдет Международный фестиваль цветов

На 8 и 9 июля парк «Остров фортов» в Кронштадте превратят в площадку для проведения Международного фестиваля цветов. Мероприятие приурочено к 320-летию Санкт‑Петербурга и статусу города культурной столицы Содружества независимых государств.

Фестиваль состоится в музейно-историческом парке «Остров фортов». Событие посветят Дню семьи, любви и верности. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Гости Международного фестиваля смогут насладиться выставкой цветочных арт-объектов и посмотреть на необычные композиции. Вход на мероприятие свободный.

В рамках мероприятия пройдет конкурс между лучшими флористами России и стран СНГ. На фестивале выберут победителей в номинациях «Лучший букет», «Лучший цветочный костюм», «Лучший цветочный зонт» и «Лучший головной убор». В качестве жюри должны будут выступить профессиональные флористы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 1 июля откроют Садоводство Боде — потаенное место Павловского парка.