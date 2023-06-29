Движение по КАД на вантовом мосту перегородила упавшая фура

Рано утром в четверг, 29 июня, на участке КАД в Санкт-Петербурге случилась серьезная авария с участием фуры. Огромное транспортное средство стало причиной пробок на 56-м километре внешнего кольца КАД на вантовом мосту.

Фура в результате ДТП частично перекрыла собой движение по указанному участку дороги. По итогу до сих пор на трассе наблюдаются трудности в проезде всех видов транспорта.

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», грузовой автомобиль заблокировал движение по третьей и четвертой полосам. Поток машин сместился на первую и вторую полосы, из-за чего здесь и образовались пробки.

Причиной аварии стало то, что водитель фуры въехал в барьерное ограждение. По итогу кабина опрокинулась. Предварительно, водитель грузовика пострадал. Другие детали случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ограничили движение на участке трассы от Невского проспекта до Литейного моста.