Движение по КАД на вантовом мосту перегородила упавшая фура

Движение по КАД на вантовом мосту перегородила упавшая фура
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Рано утром в четверг, 29 июня, на участке КАД в Санкт-Петербурге случилась серьезная авария с участием фуры. Огромное транспортное средство стало причиной пробок на 56-м километре внешнего кольца КАД на вантовом мосту.

Фура в результате ДТП частично перекрыла собой движение по указанному участку дороги. По итогу до сих пор на трассе наблюдаются трудности в проезде всех видов транспорта.

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», грузовой автомобиль заблокировал движение по третьей и четвертой полосам. Поток машин сместился на первую и вторую полосы, из-за чего здесь и образовались пробки.

Причиной аварии стало то, что водитель фуры въехал в барьерное ограждение. По итогу кабина опрокинулась. Предварительно, водитель грузовика пострадал. Другие детали случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ограничили движение на участке трассы от Невского проспекта до Литейного моста.

авария кад петербург


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Движение по КАД на вантовом мосту перегородила упавшая фура
Врач-репродуктолог рассказала об отложенном материнстве
Диетолог рассказала о лучших напитках для утоления жажды в жару
Для российских автомобилей предложили установить максимальную наценку
Депутаты-«яблочники» Петербурга хотят отодвинуть от платных парковок чиновников
В Петербурге для мигрантов могут ограничить льготы на детский сад
Суд Латвии посчитал ограничение высшего образование на русском ...
Пользователи МТС по России массово не могут звонить и выходить в интернет