На КАД перекроют две полосы движения между вантовым мостом и Таллинским шоссе

Жителей Санкт-Петербурга в период со 2 по 23 июля ждут очередные серьезные пробки на внутреннем кольце КАД. Здесь на участке между вантовым мостом и развязкой с Таллинским шоссе перекроют две полосы движения.

Ограничения будут введены на участке внутреннего кольца КАД с 57 по 79 километр между Большим Обуховским мостом через реку Нева и транспортной развязкой на пересечении с А-180 «Нарва».

Дорога будет частично перекрыта из-за работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Третью и четвертую полосы перекроют, так что весь поток транспорта будет смещен на две оставшиеся полосы. Из-за этого и стоит готовиться к заторам в движении.

Также на первой и второй полосах введут ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по КАД на вантовом мосту перегородила упавшая фура.