В аварии с Renault и грузовиком на Волхонском шоссе погибли двое иностранцев

В Санкт-Петербурге на Волхонском шоссе случилась смертельная автомобильная авария. Здесь Renault Megane врезался в припаркованный грузовик Volvo. Водитель легковушки и ее пассажир скончались.

За рулем Renault находился гражданин одного из сопредельных государств. Он по неустановленным причинам совершил съезд на обочину и въехал в указанный транспорт, который просто стоял рядом. Во второй машине находился 58-летний мужчина.

Водитель Volvo остался жив, погибли лишь двое иностранцев. Смерть случилась сразу на месте происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время по факту случившегося проводятся все необходимые проверки.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на южном полукольце случилась смертельная автомобильная авария.