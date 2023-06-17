В Петербурге на южном полукольце случилась смертельная авария

В Петербурге на южном полукольце случилась смертельная авария
Фото: Baltphоto

В Санкт-Петербурге проводится проверка по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на 35-м километре автодороги «Южное полукольцо» в пятницу, 16 июня. В настоящее время уголовное дело по факту аварии еще не было возбуждено.

На дороге вне населенного пункта столкнулись автомобили Opel Agila и Volvo FH. За рулем первого транспортного средства находилась 76-летняя женщина. Она при повороте налево со второстепенной дороги не уступила дорогу второй машине и столкнулась с ней. Этим транспортным средством управлял мужчина 44 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария оказалась смертельной для водительницы Opel. Женщина скончалась в машине скорой медицинской помощи.

В настоящее время по факту произошедшего проводятся проверки.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Невском проспекте по вине велосипедиста столкнулись два троллейбуса.

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