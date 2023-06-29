Петербург продолжит плотное сотрудничество с Хошимином

Петербург продолжит плотное сотрудничество с Хошимином
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге в пятницу, 30 июня, откроют памятник первому Президенту Вьетнама Хо Ши Мину. Для посещения этой торжественной церемонии в российский город на Неве прибыл секретарь Партийного комитета города Хошимина Нгуен Ван Нэном.

Глава города-побратима уже встретился с представителями власти Петербурга. Политики провели встречу и обсудили аспекты дальнейшего сотрудничества. Были затронуты темы образования, культуры и организации прямого авиасообщения.

Сейчас Хошимином и северная столица России тесно сотрудничают друг с другом. Такая тенденция сохранится и, более того, будет даже укреплена. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург будет укреплять сотрудничество с Китаем. Вопрос уже обсудили с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэем.

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