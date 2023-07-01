Стало известно, каким пенсионерам повысят пенсии с 1 июля

Три категории пенсионеров получат прибавку к пенсии. Нововведения вступили в силу с 1 июля.

В начале июля в России вступили в силу новые законы, которые коснулись в том числе и социальных выплат для пенсионеров. Так, дополнительные 7,5 тысяч рублей начнут выплачивать россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет. Начисления начнут поступать на счет автоматически, заявления заполнять не нужно.

Кроме того, дополнительные выплаты в рамках социальных пособий по старости будут ожидать тех трудящихся, чья трудовая деятельность завершилась в предыдущие месяцы. Им проиндексируют выплаты за то время, пока они работали.

Также выплаты положены пенсионерам, которые представили дополнительные документы для учета нового стажа. Сотрудники пенсионного фонда пересмотрят стаж и назначат дополнительные выплаты.

Ранее Центробанк России допустил возможность скорого повышения ключевой ставки.