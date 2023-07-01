Глава СК поручил проверить бывшего генконсула Казахстана из-за русофобских высказываний

Глава СК поручил проверить бывшего генконсула Казахстана из-за русофобских высказываний
Фото: Baltphoto

Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту русофобских высказываний бывшего генерального консула Казахстана. Работу будут проводить в Петербурге.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургскому отделению ведомства проверить на русофобию бывшего генерального консула Казахстана Мейрама Канапии. Обратить внимание на мнение иностранного дипломата следственные органы заставили жало возмущенных петербуржцев.

«В социальных сетях распространяется обращение жителей Санкт-Петербурга с просьбой привлечь к ответственности бывшего генерального консула Казахстана, который посетил Россию, в частности город Санкт-Петербург, и негативно высказывался публично о Российской Федерации и ее гражданах», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее Дмитрий Медведев вспомнил про казнь четвертованием из-за метафоры польского лидера.

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