Туристический автобус с 40 пассажирами перевернулся в Карелии

На трассе между поселками Куркиеки и Койонсаари перевернулся туристический автобус с 40 пассажирами. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Следственный комитет организовал проверку после происшествия с автобусом в Карелии. Так, 1 июля на трассе между поселками Куркиеки и Койонсаари в ДТП попал туристический автобус. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и вылетел в кювет, из-за чего автобус с пассажирами перевернулся. Четыре человека обратились за медицинской помощью.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность…», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Карелия.

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